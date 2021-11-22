BIST 1.737
DOLAR 11,16
EURO 12,58
ALTIN 653,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te vahşet! Kedileri şişleyerek öldürdüler

Gaziantep'te vahşet! Kedileri şişleyerek öldürdüler

GAZİANTEP'te bir sitenin bahçesinde hayvanseverler tarafından beslenen kedilerden 3’ü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce şişlenerek öldürüldü. Sitede oturan Azra Bağcı, "Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz. Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın" dedi.

Abone ol

Budak Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi’nde hayvanseverler tarafından beslenen kedilerden 3’ü öldürüldü. Sivri bir cisimle karınlarına aldıkları yaralarla ölen kedileri bulan hayvansevenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kedileri besleyen hayvanseverler, duruma tepki gösterdi. Sitede oturan Azra Bağcı, "Bir süredir yaşadığımız binanın bahçesinde kedi besliyoruz. Neredeyse 20 kedimiz var. Bıçak ya da şiş tarzı bir aletle 3 kediyi öldürmüşler. Daha önce de yine buradaki kedileri zehirlemişlerdi. Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz. Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın. Onlar da nihayetinde birer canlı" dedi.

Sitedeki diğer hayvanseverler de kedileri öldürenlerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Serhat Akın: Mesut Özil’e sallayan taş olur kendinize gelin!
Serhat Akın: Mesut Özil’e sallayan taş olur kendinize gelin!
Bakan Mustafa Varank'tan kütüphanede çalışan gençlere sürpriz
Bakan Mustafa Varank'tan kütüphanede çalışan gençlere sürpriz
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! TL zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan düşürdü
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! TL zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan düşürdü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Erken uyarı sistemi geliyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Erken uyarı sistemi geliyor
Çin'den üçüncü ülkelere 'ABD'nin emellerine alet olmayın' mesajı
Çin'den üçüncü ülkelere 'ABD'nin emellerine alet olmayın' mesajı
Denizli’de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli’de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Çorum'da bayılınca ortaya çıktı felç geçirdi! Durumu yürekleri sızlatıyor
Çorum'da bayılınca ortaya çıktı felç geçirdi! Durumu yürekleri sızlatıyor
Kadir İnanır sevgilisi Jülide Ateş kimdir evlendiler mi? Kadir İnanır hiç evlendi mi?
Kadir İnanır sevgilisi Jülide Ateş kimdir evlendiler mi? Kadir İnanır hiç evlendi mi?
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov PKK ile görüşecek Türkiye operasyonunu ele alacaklar!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov PKK ile görüşecek Türkiye operasyonunu ele alacaklar!
Otomotiv firmaları galericiler ve 'al-sat'çılara karşı harekete geçti kara liste dönemi başladı
Otomotiv firmaları galericiler ve 'al-sat'çılara karşı harekete geçti kara liste dönemi başladı