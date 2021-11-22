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Serhat Akın: Mesut Özil’e sallayan taş olur kendinize gelin!

Serhat Akın: Mesut Özil’e sallayan taş olur kendinize gelin!

Serhat Akın, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında NEF Stadı'nda oynanan derbi sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla teknik direktör Vitor Pereira'yı hedef aldı.

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Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Serhat Akın, Galatasaray ile oynanan derbi esnasında çarpıcı paylaşımlar yaptı.

Skorun dengede gittiği bölümde Portekizli teknik adamın İrfan Can Kahveci ve Jose Sosa'yı oyundan almasını eleştiren Akın, "Bu hoca problemli. İrfan Can bu maçta alınmaz, Sosa da öyle. Yazık!!! Bu hoca falan değil. 4 oyuncu daha alacaktı oyuna az kalsın. Yazıklar olsun, maçı mahvetti." mesajını paylaştı.

Serhat Akın, Fenerbahçe'nin Son Dakika golü ve elde edilen 2-1'lik galibiyet sonrası ise, "Her şey bir kenara, özlediğimiz ve görmek istediğimiz futbol bu değil mi? Benim anlatmak istediğim aslında buydu. Mesut Özil’e sallayan taş olur, kendinize gelin!" paylaşımını yaptı.

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