BIST 1.754
DOLAR 11,21
EURO 12,64
ALTIN 662,15
HABER /  GÜNCEL

Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı sınırda 6 kişinin yakalandığını duyurdu. İşte yapılan açıklama...

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunan bir kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te vahşet! Kedileri şişleyerek öldürdüler
Gaziantep'te vahşet! Kedileri şişleyerek öldürdüler
Serhat Akın: Mesut Özil’e sallayan taş olur kendinize gelin!
Serhat Akın: Mesut Özil’e sallayan taş olur kendinize gelin!
Yargıtay'dan down sendromlu çocuk kararı! Tazminat sebebi
Yargıtay'dan down sendromlu çocuk kararı! Tazminat sebebi
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! TL zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan düşürdü
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! TL zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan düşürdü
Kadir İnanır aslen nereli kaç yaşında bilinmeyen hayatı
Kadir İnanır aslen nereli kaç yaşında bilinmeyen hayatı
Çin'den üçüncü ülkelere 'ABD'nin emellerine alet olmayın' mesajı
Çin'den üçüncü ülkelere 'ABD'nin emellerine alet olmayın' mesajı
Denizli’de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli’de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Çorum'da bayılınca ortaya çıktı felç geçirdi! Durumu yürekleri sızlatıyor
Çorum'da bayılınca ortaya çıktı felç geçirdi! Durumu yürekleri sızlatıyor
Kadir İnanır sevgilisi Jülide Ateş kimdir evlendiler mi? Kadir İnanır hiç evlendi mi?
Kadir İnanır sevgilisi Jülide Ateş kimdir evlendiler mi? Kadir İnanır hiç evlendi mi?
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov PKK ile görüşecek Türkiye operasyonunu ele alacaklar!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov PKK ile görüşecek Türkiye operasyonunu ele alacaklar!