Ekonomik sıkıntı Erasmus öğrencisini zorda bıraktı

Üniversite öğrencilerinin büyük hayallerle gittikleri yurt dışı eğitim hayalleri sekteye uğradı. Erasmus+ değişim programıyla yurt dışına giden üniversite öğrencilerine ödenmesi gereken hibelerde aksaklık yaşanıyor. Zor bir süreçten geçen öğrenciler, seslerinin duyulmasını bekliyor.

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Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlar sadece Türkiye'deki öğrencileri değil yurt dışına giden Türk öğrencileri de etkiledi. Öğrenciler aylardır hak ettikleri hibeleri alamıyorlar. Sorunun nereden kaynaklı olduğu hakkında ise net bir bilgi yok.

Erasmus programı kapsamında, Maliyeti Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen hibeler, Türkiye Ulusal Ajansı üzerinden üniversitelere aktarılıyor. Ama öğrencilere ayrılan bu hibeler kendilerine bir türlü ulaşamıyor. Üniversiteler yaşanılan sorunun AB ve Türkiye Ulusal Ajans'tan kaynaklı olduğunu söylesede öğrenciler net bir bilgi alamadıklarını ifade ediyor. Bazı öğrenciler hibelerin eksik yattığını belirtirken bazıları ise hiç hibe alamadıklarından dert yanıyor.

İTÜ hibeleri düşürdü

Türkiye’nin köklü üniversiteleri arasında bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 24 Eylül’de yayınladığı açıklamada, yurtdışına giden Erasmus programı öğrencilerine yalnızca 2,5 aylık ödeme yapılacağını ve bu ödemenin de Şubat 2022'yi bulabileceğini belirtmişti. Açıklamada bir dönem (4 ay) ya da iki dönem (8 ay) değil, yalnızca 2,5 aylık hibe desteği sağlanacağı belirtilmişti. Bu açıklama özellikle 2 dönem yurt dışında kalacak öğrencileri hüsrana uğratmıştı. Öğrenciler tepki olarak Twitter'da #itühiberezaleti etiketiyle kampanya başlatmıştı.

İlk aylar sağlıksız beslendim

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Denizcilik Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Umut Arda Emiroğlu, Hırvatistan Split Üniversitesi'nde Erasmus öğrencisi. İTÜ’nün tek dönem için vereceği 4 aylık hibenin 2,5 aya indirmesinden dolayı ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını ifade eden Emiroğlu, 2 aylık hibenin üniversite kalemlerinden geri yerine konulmak şartıyla yatırıldığını ve yarım kalan hibenin ise ne zaman yatırılacağının belli olmadığını söyledi. Ön bütçenin az olmasından dolayı zor günlerden geçtiğini belirten Emiroğlu, ilk aylar çok sağlıksız beslendiğini belirtti.

Hibe sadece kira ve elektriğime yetiyor

Türkiye Ulusal Ajans'ın AB ile geç anlaştığını ifade eden Emiroğlu, ön bütçenin ise öğrenci sayısına göre düşük geldiğini söyledi. Emiroğlu, “Normal şartlarda 5 ay Erasmus yapan öğrenciler 4 ay hibe alacaktı. Bu iki dönemlerde dahil sadece 2,5 aya indirildi. Yani 10 ay yapanlar için durum daha vahim. Geçtiğimiz yıllardaki gibi 4 ay hibe alsaydık 1800 euro alacaktık. Ama 2,5 indirdikleri için 900 euro aldık. Almamız gereken 225 euro kaldı. Totalde benim alacağım 1125 euro hibe desteği kira ve elektriğimi karşılamış olacak. Yeme içme ve kültürel aktiviteler için yine ailemden destek almak zorunda kalacağım. Bunda dolayı diğer kalemlerde hep harcamalarıma özen göstermek zorunda kalıyorum" dedi.