Yangın sonrası İstanbul İtfaiyesi tüm İstanbullar'ı uyardı

İstanbul İtfaiyesi, Şişli'de dün akşam bir restoranda çıkan yangın haberini sosyal medya hesabında paylaşarak vatandaşları baca bakımı ve temizliği konusunda uyardı.

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Şişli, Harbiye Mahallesi Bronz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan restaurantta saat 21:04 sıralarında yangın meydana geldi.

Restoranın bacasına sıçrayan yangın daha sonra da binanın çatısına kadar ulaştı. İhbarlar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Beşiktaş İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi yangın sonucu söndürüldü.

Baca temizliği için uyardı

Yangın haberini sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul İtfaiyesi, vatandaşları baca bakımı ve temizliği konusunda uyararak şu ifadeleri kullandı:

*Güvenli bir baca çekişi sağlamak ve bacadan kaynaklı yangınları engellemek için bacalarınızı itfaiyenin yetkilendirdiği baca temizleme şirketlerine, bakımını ve periyodik temizliğini yaptırınız.