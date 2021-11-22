BIST 1.754
DOLAR 11,21
EURO 12,64
ALTIN 662,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yangın sonrası İstanbul İtfaiyesi tüm İstanbullar'ı uyardı

Yangın sonrası İstanbul İtfaiyesi tüm İstanbullar'ı uyardı

İstanbul İtfaiyesi, Şişli'de dün akşam bir restoranda çıkan yangın haberini sosyal medya hesabında paylaşarak vatandaşları baca bakımı ve temizliği konusunda uyardı.

Abone ol

Şişli, Harbiye Mahallesi Bronz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan restaurantta saat 21:04 sıralarında yangın meydana geldi.

Restoranın bacasına sıçrayan yangın daha sonra da binanın çatısına kadar ulaştı. İhbarlar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Beşiktaş İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi yangın sonucu söndürüldü.

Baca temizliği için uyardı

Yangın haberini sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul İtfaiyesi, vatandaşları baca bakımı ve temizliği konusunda uyararak şu ifadeleri kullandı:

*Güvenli bir baca çekişi sağlamak ve bacadan kaynaklı yangınları engellemek için bacalarınızı itfaiyenin yetkilendirdiği baca temizleme şirketlerine, bakımını ve periyodik temizliğini yaptırınız.

ÖNCEKİ HABERLER
Bulgaristan seçimlerinin galibi Rumen Radev oldu
Bulgaristan seçimlerinin galibi Rumen Radev oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürecek
Hasan Dağı'ndan sonra şimdi de Nemrut! Türkiye'nin volkanları için uzmanlar uyarıyor
Hasan Dağı'ndan sonra şimdi de Nemrut! Türkiye'nin volkanları için uzmanlar uyarıyor
İstanbul'da korkutan görüntü! Baraj adeta dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü
İstanbul'da korkutan görüntü! Baraj adeta dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü
Ekonomik sıkıntı Erasmus öğrencisini zorda bıraktı
Ekonomik sıkıntı Erasmus öğrencisini zorda bıraktı
Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Gaziantep'te vahşet! Kedileri şişleyerek öldürdüler
Gaziantep'te vahşet! Kedileri şişleyerek öldürdüler
Serhat Akın: Mesut Özil’e sallayan taş olur kendinize gelin!
Serhat Akın: Mesut Özil’e sallayan taş olur kendinize gelin!
Bakan Mustafa Varank'tan kütüphanede çalışan gençlere sürpriz
Bakan Mustafa Varank'tan kütüphanede çalışan gençlere sürpriz
Yargıtay'dan down sendromlu çocuk kararı! Tazminat sebebi
Yargıtay'dan down sendromlu çocuk kararı! Tazminat sebebi