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İstanbul'da korkutan görüntü! Baraj adeta dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da korkutan görüntü! Baraj adeta dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü

İSTANBUL Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi.

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İstanbul’da bulunan barajlardaki su miktarı günden güne azalmaya devam ediyor. Arnavutköy’de bulunan İstanbul’un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıdere Barajı da alarm veren barajlardan biri. İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20.8'e düştü. Kuraklıkla karşı karşıya kalan ve adeta dereye dönen baraj, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kısımda hayvanların otladığı görüldü.

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