Kilosu 38 TL! Kanuni Sultan Süleyman ordusuna yedirdi: Bilinmeyen sırları duyan şaştı kaldı

"Antibiyotik ve penisilin yerine geçer" diyen Duydu "Eskiden Osmanlı zamanında savaşlardan evvel askerlere bu küflü peyniri yedirirlermiş ki askerler hastalanmasınlar, daha zinde ve kuvvetli olsunlar diye. Bu peynir, sadece süt ve mayadan oluşan, yağsız, katkısız, yaylacı malı doğal bir peynirdir." ifadelerini kullandı.