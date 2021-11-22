BIST 1.754
DOLAR 11,21
EURO 12,64
ALTIN 662,15
HABER /  EKONOMİ

Sabah yazarından beyin yakan doları 1'e düşürme formülü! Başka cevap veren ülkeyi terk etsin!

Sabah yazarından beyin yakan doları 1'e düşürme formülü! Başka cevap veren ülkeyi terk etsin!

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı WhatsApp gruplarında dolaşan doları 1 liraya düşürme formüllerini siyaset üzerinden tanımlayan mesajı köşesine taşıdı. Bursalı bu yazıya destek çıkarak "Bu kinayeli mesaja başka bir cevap veren varsa; Bu ülkeyi terkedip defolup gitsin..." dedi.

Abone ol

Doların 11 Türk lirası seviyelerine çıkması üzerine gelen tepkilere Sabah yazarı Şebnem Bursalı'dan dikkat çeken bir formül geldi. Bursalı'ya göre bunlar yapılırda doların 1 liraya düşmesi mümkün. İşte o yazı:

Doğu Akdeniz'den çekiliyoruz açıklaması yaparsak; Dolar 9.50 TL...
Libya'dan çekiliyoruz dersek; Dolar 9 TL...
Katar'dan ve Afrika'dan çekiliyoruz desek; Dolar 8.75 TL...
Karadeniz'de doğalgaz aramasını durduruyoruz açıklamasını yaparsak; Dolar 8.50 TL...
Suriye'den çekiliyoruz dersek; Dolar 8.25 TL...
BM ve NATO kararlarını ne diyorlarsa uygulayacağız dersek; Dolar 8 TL...
Ülke içindeki ve sınır ötesindeki tüm terör operasyonlarını durduruyoruz dersek; Dolar 7.75 TL...
Hapisteki FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü üyelerini tahliye ediyoruz dersek; Dolar 7.50 TL...
Savunma sanayiindeki tüm projeleri durduruyoruz, üstüne S-400'leri iade ediyoruz dersek; Dolar 7.25 TL...
KHK ile görevden alınanları tekrar eski görevlerine iade ediyoruz dersek; Dolar 7 TL...
Vesayet sistemine geri dönüyoruz dersek; Dolar 6 TL...
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter sisteme geri dönüyoruz dersek; Dolar 5.75 TL...
IMF ile yeniden anlaşma dönemine başlıyoruz ve Merkez Bankası'ndaki dolar rezervine direk emir verme yetkisini onlara veriyoruz, döviz rezervini de IMF kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 5.50 TL...
Kıbrıs'taki tüm haklarımızdan vazgeçiyoruz dersek; Dolar 5.25 TL...
Tüm yerli projeleri durduruyoruz ve herşeyi ABD ve Batılı ülkelerden temin dönemine geçiyoruz dersek; Dolar 5 TL...
TSK'yı tekrar FETÖ ve NATO'nun kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 4.75 TL...
Devam ediyoruz doları düşürme formülüne...
MİT içindeki tüm Anadolu evlatların tasfiye ediyor ve yine uluslararası lobilerin kontrolüne veriyoruz ve operasyon yapma dönemini tamamen durduruyoruz dersek; Dolar 4.50 TL...
Petrol ve doğalgaz arama gemilerini uluslararası enerji lobilerinin kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 4 TL...
Cumhur İttifakı'nı lağvediyoruz, erken seçime gidiyor ve biz iki parti (AK Parti ve MHP) seçime girmiyoruz dersek; Dolar 3 TL...
Seçimi Millet İttifakı'nın kazanmasını sağlıyor ve HDP'ye 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 4 bakanlık veriyoruz dersek; Dolar 2.50 TL...
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş tahliye ediliyor dersek; Dolar 2 TL...
Terör saldırılarına karşın güvenlik güçlerimizin operasyon yapmalarını yasaklıyoruz dersek; Dolar 1.75 TL...
Batılı ülkeler ve ABD ile her temasımızda "Siz nasıl isterseniz" diyeceğimizin sözünü verirsek; Dolar 1.25 TL...

Ve son...
Komşu ülkelerle tüm ilişkilerimizin kesileceğini ve sadece Batı ve ABD'nin işaret ettiği ülkelerle ilişki kuracağımızı söylersek; Dolar 1 TL...
İşte size dolar, döviz nasıl düşer formülü!

Bu ülkeyi terketsin

Birkaç gündür pek çok WhatsApp mesaj gruplarında paylaşılan bu kinayeli mesaja başka bir cevap veren varsa; Bu ülkeyi terkedip defolup gitsin...

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da havalar soğuyunca talep arttı! 6 karışık gribe deva oluyor
Hatay'da havalar soğuyunca talep arttı! 6 karışık gribe deva oluyor
Bakan Fatih Dönmez'den 'yatırım yapmayın' diyenlere tepki
Bakan Fatih Dönmez'den 'yatırım yapmayın' diyenlere tepki
Bulgaristan seçimlerinin galibi Rumen Radev oldu
Bulgaristan seçimlerinin galibi Rumen Radev oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürecek
Hasan Dağı'ndan sonra şimdi de Nemrut! Türkiye'nin volkanları için uzmanlar uyarıyor
Hasan Dağı'ndan sonra şimdi de Nemrut! Türkiye'nin volkanları için uzmanlar uyarıyor
İstanbul'da korkutan görüntü! Baraj adeta dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü
İstanbul'da korkutan görüntü! Baraj adeta dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü
Adana'da taksici yolcu taşırken fenalaşıp öldü
Adana'da taksici yolcu taşırken fenalaşıp öldü
Ekonomik sıkıntı Erasmus öğrencisini zorda bıraktı
Ekonomik sıkıntı Erasmus öğrencisini zorda bıraktı
Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Gaziantep'te vahşet! Kedileri şişleyerek öldürdüler
Gaziantep'te vahşet! Kedileri şişleyerek öldürdüler