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Hatay'da havalar soğuyunca talep arttı! 6 karışık gribe deva oluyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da havalar soğuyunca talep arttı! 6 karışık gribe deva oluyor

HATAY’da havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar gripten korunmak için tıbbın dışında alternatif yollara da başvuruyor. Tarihi Uzun Çarşı’da 39 yıldır şalgam ve turşuculuk yapan Mehmet Gündüz, hazırladığı 6 karşımın gribe iyi geldiğini ve vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

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Ülke genelinde kış mevsiminin tamamen kendini göstermesi ve havaların iyice soğuması ile birlikte vatandaşlar, kendilerini gripten koruyabilmek için alternatif ürünlere başvuruyor. Tarihi Uzun Çarşı’da 39 yıldan bu yana sonbahar aylarında şalgam, turşu ve turşu suyu satışı yapan Mehmet Gündüz yaptığı 6 karışımlı içeceğin gripten koruduğunu ve özel bir tat sunduğunu söyledi.

Hançer usta lakabı ile bilinen ve Tarihi Uzun Çarşı’da 39 yıldır hizmet veren Mehmet Gündüz yaptığı 6’lı karışım içecekte tamamen doğal ürünler kullandığını belirterek, “Yaklaşık 39 yıldır bu işi yapıyorum artık ustası değil uzmanı olduk. Mevsimine göre değişiklik gösteriyor, kışın turşu suyu ve şalgam satıyoruz. Toplamda 6 karışım yaptık ve gribe çok iyi geliyor. Karışımın içerisi tamamen doğal ürünler var, limon, nane, sarımsak, sirke, turşu suyu ve şalgam suyu ekliyoruz. Tamamen faydalı ürünlerden oluşuyor, sarımsak antibiyotik, limon c vitamini olduğu için etkili. Grip, halsizlik veya vücut kırgınlığı olduğu zaman bunu içen kısa sürede ayağa kalkar” dedi.



Ayrıca turşu çeşitleri de yaptığını ve çok faydalı olduğunu belirten Gündüz, “Bizim burada kıtte dediğimiz acur, domates, süs biberi, lahana ve karışık turşularımız da var. İsteğe göre de yapıyoruz” diye konuştu.

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