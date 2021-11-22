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Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 7.3 azalarak 71.1 oldu

Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 7.3 azalarak 71.1 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 7.3 azalarak 71.1'e geriledi.

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TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 7.3 azaldı. Ekimde 76.8 olan endeks, bu ay 71.1 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ekimde 60.7 iken kasımda yüzde 7,5 azalarak 56.1'e düştü.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi geçen ay 75.6 iken, kasımda yüzde 8.8 azalarak 68.9'a geriledi.

Ekimde 74.2 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, kasımda yüzde 8.1 azalışla 68.2 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ekimde 96.6 iken bu ay yüzde 5.4 gerileyerek 91.4 değerini aldı.

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