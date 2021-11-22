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Bitlis'te Eren 7 operasyonu başlatıldı

Bitlis'te Eren 7 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde “EREN KIŞ-7 (SARPKAYA) ŞEHİT JANDAMA TEĞMEN BAKİ KOÇAK OPERASYONU” başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (680) personel [(38) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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