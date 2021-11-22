Kemal Kılıçdaroğlu o kadar kızmış durumda! Gün gelir İmamoğlu Hannibal gibi yol açar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çıkışını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun çok kızdığını ancak İmamoğlu'nun gün gelip kendine Hannibal gibi yol açacağını yazdı.

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CHP liderinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yaptırmama stratejisi izlediğini söyleyen Selvi, Yavaş'ın bu tartışmanın kendisini yıpratacağını görüp kenara çekildiğinin ancak İmamoğlu'nun ikna olmadığının altını çizdi.

Kılıçdaroğlu rahatsız oluyor

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ancak aday olursa kazanamayacağını bildiğini söyleyen Selvi, CHP liderinin İmamoğlu aday olursa kazanma ihtimali daha güçlü şeklindeki değerlendirmelerden de rahatsız olduğunu ifade etti.

O kadar kızmış durumda

Selvi Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu rahatsızlığını şu sözlerle anlattı;

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanını bir kişiye endekslemek yanlış olur” diyor. Toplumun beklentisi hatırlatıldığında ise “Toplum bir popstar bekler” diye karşılık veriyor. Şundan eminim, Ekrem İmamoğlu’na ilişkin soruların dozu artarsa Kılıçdaroğlu sonunda, “Adı Ekrem soyadı İmamoğlu olan kişi cumhurbaşkanı adayı olamaz” deyip işin içinden çıkacak. O kadar kızmış durumda.

Gün gelir İmamoğlu da Hannibal gibi ya yeni bir yol bulur ya da yeni bir yol açar

Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuya bakışını ise şu şekilde ifade etti;

Ekrem İmamoğlu ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı. O, aslında kendisi dışındaki herkesin adaylığına karşı. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağı tezini işliyor. HDP ve İYİ Parti desteği ve ABD’nin teşviki ile masadan kendi isminin çıkacağını düşünüyor. “Erdoğan karşısında kazanacak aday kim?” denildiğinde şansının güçlü olduğuna inanıyor. Ama Kılıçdaroğlu engelini de bir türlü aşamıyor. Gün gelir İmamoğlu da Hannibal gibi “ya yeni bir yol bulur ya da yeni bir yol açar”, siyaset bunun örnekleriyle dolu.