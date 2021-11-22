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Bursa'da bağ evindeki tartışmada silahlar konuştu! Bir kişi yaralandı

Bursa'da bağ evindeki tartışmada silahlar konuştu! Bir kişi yaralandı

BURSA'da aralarında husumet bulunan kişiyi bağ evine çağırıp tabanca ile vuran kişi taksi ile olay yerinden uzaklaştı.

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 Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tartışma sırasında silahla bacağından vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Berat Ö, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mert G'yi (19) konuşmak için Akçağlayan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan bağ evine çağırdı.

Burada ikili arasında çıkan tartışma sırasında Berat Ö, Mert G'yi iki bacağından tabancayla vurdu.

Berat Ö, çağırdığı taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Mert G. ise 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert G'yi ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şüpheliyi yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

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