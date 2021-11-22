Fazıl Say'dan AKM'deki Telekom ismine tepki: Atatürk adını az görünür yapma niyeti mi?

Piyanist Fazıl Say, 'Atatürk Kültür Merkezi' salonunun adının 'Türk Telekom Opera Salonu' olarak değiştirilmesini eleştirdi.

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Ünlü piyanist Fazıl Say, 'Atatürk Kültür Merkezi' salonunun adının 'Türk Telekom Opera Salonu' olarak değiştirilmesini eleştirdi. Sanatçı, "Sponsor olmanın hassas duruşunu ve çelebiliğini de almak lazım" değerlendirmesini yaptı.

Say Twitter hesabından, "Hepinize iyi bir hafta dilerim. Olabildiğince diyelim. İstanbul AKM 'Atatürk Kültür Merkezi' salonunun adının 'Türk Telekom Opera Salonu' olarak değiştirilmesine yönelik naçizane bir çift öneri" notuyla şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sabah sabah yine başlayayım madem; İstanbul AKM’nin büyük salonunun adı değişmiş. 'Türk Telekom Opera Salonu' olmuş. Duyar duymaz 'ah' dedim. Ah çünkü. Niyet Atatürk adını mı daha az görünür yapma niyetidir bilmiyorum, böyle bir polemiğe de hakikaten girmek istemiyorum. Değilse bile; sanat yapılan bir yerin adı Telekom filan olmamalı kardeşim. Ah yani. Anladık sponsor olmuş. Çok iyi etmiş. Sanata destek verenler sağ olsunlar, buradan teşekkürlerimi ben de ileteyim ancak naçizane önerilerim de var. Dinlerlerse, sponsor olmanın hassas duruşunu ve çelebiliğini de almak lazım, bizde bu bir türlü olamıyor. Firma adları kültür sanatın ve özel kurumlarının üstünde, önünde, arkasında her yerinde yer alıyor, halbuki arka planında yer almak ne kadar daha büyüklük değil mi?

Bak; 'aşk' olabilir mesela değil mi? Arkasında kimin desteği olduğunu da biliyor olur oraya gelen herkes ve kat kat takdir eder, merak etmesinler, en azından düşündürtelim."