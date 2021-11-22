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Aksaray'da dehşete düşüren haber! Uyurken eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aksaray'da dehşete düşüren haber! Uyurken eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

AKSARAY'dan gelen haber kan dondurdu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen koca uyuyan eşini defalarca bıçakladı. Talihsiz kadının durumu ağır...

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 Aksaray'da uyuduğu esnada eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan U. (65), Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'ndeki evlerinde uyuyan eşi Sevgül U'yu (51) bıçakladı.

Gürültü üzerine çiftin komşuları polise haber verdi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan U. emniyete götürüldü.

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