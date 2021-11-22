Orman yangınlarına karşı cezaevlerindeki hükümlüler müdahale edecek Bakan Gül açıkladı

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı hükümlülerin rehabilitasyonu için iş birliği yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hükümlülerin bu iş için görevlendirileceğini duyurdu: "Olası orman yangınlarına karşı hükümlüler müdahale edecek, yanan yerlerin ağaçlandırılması, ağaç bakımıyla ilgili önemli bir katkıda bulunacak"

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hükümlülerin olası orman yangınlarına müdahale ederek, yanan yerlerin ağaçlandırılması ve bakımıyla ilgili önemli katkıda bulunacağını söyledi.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Ormancılık Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü"nün imza töreni, Ankara Hakimevi'nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapıldı.

Bakan Gül, törende yaptığı konuşmada, infaz sisteminin temel amacının hükümlülerin hukuka saygılı ve sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak olduğunu, böylece cezanın önleme etkisinin oluşacağını ve toplumun da suça karşı korunacağını kaydetti.

Bu amacın diğer unsurunun de hükümlülerin rehabilitasyonu olduğunu belirten Gül, bu çerçevedeki adımların başarıyla sürdürüldüğünü dile getirdi.

İkinci Yargı Paketi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin kamu kurumlarının iş alanlarında çalışabilmelerine imkan sağlandığını anımsatan Gül, infazlarını bu şekilde tamamlayabildiğine dikkati çekti. Hükümlülerin meslek edinerek topluma kazandırıldığını anlatan Gül, bu sayede fidan dikimi, ağaç bakımı, orman yangınlarıyla mücadele gibi toplumsal konulara katkı sağladığına dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokolün bu kapsamda önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Olası orman yangınlarına karşı hükümlüler müdahale edecek ve yanan yerlerin ağaçlandırılması, ağaç bakımıyla ilgili de önemli bir katkıda bulunacak. Çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmenin ve bunun başlangıcını imzalamanın büyük bir heyecanı içerisindeyiz." diye konuştu.

"Hükümlü, orman yangınına anında müdahale edebilecek"

Yaz aylarında yaşanan orman yangınlarını hatırlatan Gül, Ceza ve Tevkifevleri personelinin de bu yangınlara müdahale ettiği bilgisini paylaştı.

Bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulunan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Protokol kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı yer ihdas edecek ve hükümlüler eğitilecek. Biz küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda hükümetimizin bu konudaki kararlılığı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu protokolle de çalışmalara çok önemli bir katkıda bulunacağız. Hükümlü böylece orman yangınına anında müdahale edebilecek. Yani ceza infaz kurumları şehir ya da farklı yerlerdeyken, orman alanlarına yakın yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığımız yer ihdas edecek. Dolayısıyla olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitilmiş olacak. Nasıl müdahale edebilir orman yangınına, bunu Tarım ve Orman Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz eğitecek ve orada bulunan hükümlüler, tabii gönüllülük esasıyla orada olacak kalmak isteyenler de anında olası yangına karşı müdahale edecek. Veya orman bölgelerinde hiç istemeyiz yangın çıkmasını, ağaçlandırma, ağaç bakımı gibi faaliyetlerle yeşilimizi, yeşil vatanımızı koruyacak, çok önemli bir projeyi ülkemize kazandırmış olacağız."

"Adalet Ormanı" adıyla Bakanlık olarak Türkiye'nin birçok yerinde ağaçlandırma çalışmalarına katıldıklarına işaret eden Gül, 25 binden fazla hükümlü eliyle 2017'den bugüne 1 milyon 910 bin fidan dikimi yapıldığını ve 3 milyondan fazla fidan bakımı gerçekleştirildiğini anlattı.

"Ormanları yakmak büyük bir suç"

Konuşmasında orman yangını çıkaranların ağır cezalarla karşı karşıya olduğunu belirten Gül, "Bildiğiniz gibi ormanları yakmak büyük bir suç ve cezası da müeyyidesi de kanunlarımızda çok ağır. Bu husustaki mücadelemiz devam etmektedir. Bildiğiniz gibi Anayasanın amil hükmü de yanan yerlerin tekrar ağaçlandırılması... Bu konuda da yine titiz bir şekilde çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından bakanlar Gül ve Pakdemirli "Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Orman Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.