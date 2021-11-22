BIST 1.756
DOLAR 11,18
EURO 12,62
ALTIN 663,68
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce DİSK'in açıkladığı asgari ücret önerisi için 'mantıklı buluyorum' dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muharrem İnce DİSK'in açıkladığı asgari ücret önerisi için 'mantıklı buluyorum' dedi

 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, asgari ücret tartışmalarıyla ilgili "Asgari ücrette DİSK'in teklifi 5 bin 200 liraydı, mantıklı buluyorum, inşallah beklediğimiz gibi olur." dedi.

Abone ol

 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'nin ihtiyacı olan siyasi yapıyı oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret eden İnce, alanın girişinde bulunan Alevi-Bektaşilik açısından kutsal kabul edilen aslanlı çeşmeden su içti.

Külliyedeki müze ve diğer tarihi alanları gezen İnce, Hacı Bektaş Veli Müzesi Müdürü Ayşe Akan'dan bilgi aldı.

Hacı Bektaş Veli Türbesi ziyaretinde, neyzen Süleyman Ergüner, İnce'nin siyasi başarısı için dua edip ney üfledi.

İnce, külliyeden çıkışta gazetecilerin, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmaları nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, Türkiye'de siyasilerin ekonomiyi konuşmak yerine dini söylem kullanma yönünde bir tartışma içinde olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"İktidar mı daha fazla dini söylemde bulunacak, muhalefet mi bulunacak? Kimi helalleşiyor, kimi yol buluyor, kimi faize teolojik açıklamalar yapıyor. Bu tartışmaların yerine bence asgari ücreti tartışmalıyız, siyasetçilerin işi bu olmalıdır. Doları, üretimi, sanayiyi, eğitim ve tarımı tartışmalıyız. Türkiye'nin ikinci bir AKP'ye ihtiyacı yok. 19 yıldır bir AKP var zaten. Demokrat, çağdaş, ilerici, çağını kavramış, gençlere umut ve örnek olan bir siyasi yapıya ihtiyaç var. Biz de onu kurmaya çalışıyoruz. Asgari ücrette DİSK'in teklifi 5 bin 200 liraydı, mantıklı buluyorum, inşallah beklediğimiz gibi olur."

İnce, bir gazetecinin, "Sayın Kılıçdaroğlu sizinle helalleşecek mi?" sorusuna, "Bilmiyorum, o tartışmaya girmeyeyim şimdi." karşılığını verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yargı dizisi 10. bölümüne Engin damga vurdu planlarıyla 'vay be' dedirtti
Foto Galeri Yargı dizisi 10. bölümüne Engin damga vurdu planlarıyla 'vay be' dedirtti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Elektrikli scooter kullanıcıları tehlike saçıyor 253 kişiye ceza yazıldı
Elektrikli scooter kullanıcıları tehlike saçıyor 253 kişiye ceza yazıldı
Beşiktaş -Ajax maçını Irfan Peljto yönetecek
Beşiktaş -Ajax maçını Irfan Peljto yönetecek
TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor
TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor
Irak Türkmen Cephesi uyardı petrol krizi kapıda
Irak Türkmen Cephesi uyardı petrol krizi kapıda
Orman yangınlarına karşı cezaevlerindeki hükümlüler müdahale edecek Bakan Gül açıkladı
Orman yangınlarına karşı cezaevlerindeki hükümlüler müdahale edecek Bakan Gül açıkladı
24 Kasım hangi güne geliyor resmi tatil mi Öğretmenler Günü bilgisi
24 Kasım hangi güne geliyor resmi tatil mi Öğretmenler Günü bilgisi
Bursa'da bağ evindeki tartışmada silahlar konuştu! Bir kişi yaralandı
Bursa'da bağ evindeki tartışmada silahlar konuştu! Bir kişi yaralandı
Fazıl Say'dan AKM'deki Telekom ismine tepki: Atatürk adını az görünür yapma niyeti mi?
Fazıl Say'dan AKM'deki Telekom ismine tepki: Atatürk adını az görünür yapma niyeti mi?
Taliban'dan Türkiye'ye 'Gelin yatırım yapın' çağrısı
Taliban'dan Türkiye'ye 'Gelin yatırım yapın' çağrısı
Türk Boğazları artık HAVELSAN kontrolünde! Milli yazılımla izlenecek
Türk Boğazları artık HAVELSAN kontrolünde! Milli yazılımla izlenecek