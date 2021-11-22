BIST 1.756
DOLAR 11,18
EURO 12,62
ALTIN 663,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elektrikli scooter kullanıcıları tehlike saçıyor 253 kişiye ceza yazıldı

Elektrikli scooter kullanıcıları tehlike saçıyor 253 kişiye ceza yazıldı

Elektrikli scooter kullanımına düzenleme getiren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen yaklaşık 7 ayda İstanbul’da gerçekleştirilen denetimlerde 253 elektrikliscooter kullanıcısına ceza yazıldı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2021'den 11 Kasım 2021 tarihine kadar kent genelinde 1229 denetim yapıldı.

Bu denetimlerde 253 elektrikli scooter kullanıcısına yönetmelikteki maddeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza yazıldı.

Elektrikli scooter kullanıcılarından 51’ine tehlikeli araç kullandıkları, 11'ine trafik levha ve işaretlerine uymadıkları, 4'üne de kırmızı ışıkta geçtikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Denetimlerde 187 kişiye de yönetmelikte yer alan diğer kuralları ihlal etmeleri nedeniyle para cezası yazıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, kuralları ihlal eden kullanıcılara uygulanan ceza miktarı 157 bin 850 lira oldu.

Kullanıcılar diğer araçların ani hareketlerinden şikayetçi

Elektrikli scooter kullanıcısı Rıdvan Yeşilçeçen, aracı genellikle işe gitmek için Beşiktaş-Kuruçeşme arasında kullandığını söyledi.

Uyması gereken kuralların hemen hepsini bildiğini, orta şeritten gitmemeye ve zikzak çizmemeye dikkat ettiğini belirten Yeşilçeçen, trafikte kendisini en çok bir anda şerit değiştiren motosikletlerin zorladığını ifade ederek, “Motosikletler genelde aralardan girdiği için zorluyor. Ayrıca yola direkt yayalar atladığı için ani frene basma oluyor. Hatta geçen arkadaşım yayaya çarptı bu yüzden.” dedi.

Yeşilçeçen, şimdiye kadar başına maddi hasarlı bir kaza gelmediğini, öyle bir durumda hangi haklara sahip olduğunu da hiç düşünmediğini söyledi.
Bir diğer elektrikli scooter kullanıcısı Mert Samet de çok hız yapmamaya ve trafik kurallarına uymaya dikkat ettiğini anlattı.

Elektrikli scooterı, işe gidip gelirken kullandığını aktaran Samet, başına önemli bir kaza gelmediğini, öyle bir durumda sorumluluklarını ve haklarını bilmediğini ifade etti.

 Kaldırımda kullanılması yayaları rahatsız ediyor

Elektrikli scooterların kaldırımlarda kullanılması ise yayaları rahatsız ediyor. Bu durumdan şikayetçi olduğunu belirten Serkan Cihan adlı vatandaş, “Tek şikayetim kendilerine belirlenen bir yol olmadığı için genelde kaldırımdan gidiyorlar. Çok çarpışan gördüm. Düşen de oluyor. Bisiklet yolları artırılsa daha güzel olur.” diye konuştu.

 Yönetmelik kuralları ayrıntılı şekilde belirlemişti

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapacak firmalar ile kullanıcıların uyması gereken kuralları belirleyen "ElektrikliSkuter Yönetmeliği" 14 Nisan’da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Yönetmelikte firmalar açısından haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi amaçlanırken kullanıcıların güvenliği için de uyulması gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde belirlenmişti.

Yaşı 15’ten küçük olanların elektrikli scooter kullanması yasaklanırken sürücüler, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Stoev ile görüştü
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Stoev ile görüştü
TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor
TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor
Aksaray'da dehşete düşüren haber! Uyurken eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Aksaray'da dehşete düşüren haber! Uyurken eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Orman yangınlarına karşı cezaevlerindeki hükümlüler müdahale edecek Bakan Gül açıkladı
Orman yangınlarına karşı cezaevlerindeki hükümlüler müdahale edecek Bakan Gül açıkladı
Bursa'da bağ evindeki tartışmada silahlar konuştu! Bir kişi yaralandı
Bursa'da bağ evindeki tartışmada silahlar konuştu! Bir kişi yaralandı
Fazıl Say'dan AKM'deki Telekom ismine tepki: Atatürk adını az görünür yapma niyeti mi?
Fazıl Say'dan AKM'deki Telekom ismine tepki: Atatürk adını az görünür yapma niyeti mi?
Taliban'dan Türkiye'ye 'Gelin yatırım yapın' çağrısı
Taliban'dan Türkiye'ye 'Gelin yatırım yapın' çağrısı
Türk Boğazları artık HAVELSAN kontrolünde! Milli yazılımla izlenecek
Türk Boğazları artık HAVELSAN kontrolünde! Milli yazılımla izlenecek
SEM, Google Premier Partners Awards “Online Sales” Kategorisi’nde Avrupa’nın en iyi ajansı seçildi
SEM, Google Premier Partners Awards “Online Sales” Kategorisi’nde Avrupa’nın en iyi ajansı seçildi
Cam şişelerdeki metal kapaklarda Alzheimer riski! Kritik uyarı
Cam şişelerdeki metal kapaklarda Alzheimer riski! Kritik uyarı