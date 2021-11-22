Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Stoev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Abone ol
Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristanlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Türkiye-Bulgaristan arasındaki sınır kapılarındaki geçişler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu Stoev’e, sorunların çözümü için vermiş olduğu destek için de teşekkürlerini iletti.
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