Yargı dizisi 10. bölümüne Engin damga vurdu planlarıyla 'vay be' dedirtti

Ceset Engin'de mi?

Herkes Çınar'ın öldürdüğü Zafer'in cesedini Merdan'ın aldığını sanırken, bu bölümde herkes şaşkına döndü. Merdan'ın da cesedin peşinde olduğu ortaya çıkarken, sürpriz Engin'in Çınar'a gönderdiği düşünülen görüntülerde çıktı. Halasının kendisine satın aldığı ikinci el telefonu kurcalayan Çınar, neye uğradığını şaşırdı.