Yargı dizisi 10. bölümüne Engin damga vurdu planlarıyla 'vay be' dedirtti
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, her bölümüyle merak uyandırmaya devam ediyor. Katil olduğu ortaya çıkan ve cezaevini boylayan Engin'in hazırladığı intikam planları 10. bölüme damga vurdu.
Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi oyunculuk ve senaryo açısından seyircileri ekran başına kilitliyor. 10. bölümde izleyecileri yine ters köşe yapan gelişmeler yaşandı. Avukat Ceylin'in Savcı Ilgaz'ın arkasından iş çevirmesi başına dertler açması seyircileri hayal kırıklığına uğrattı.
Ancak bölüme "sünepe", "silik" olarak bilinen Onur Durmaz'ın canlandırdığı Engin karakteri damga vurdu. İlk bölümlerinde sesiz sedasız görünen Engin'in içinde bir "canavar" çıktı.
Kendisine kurulan tuzağı farketmeyip koşa koşa parayı çöp konteynırına atan Engin gitti, yerine herkesin başına çorap ören bir Engin geldi. Tutuklu yargılanan Engin, yanına eniştesi Yekta'ya karşı intikam planlarıyla yanıp tutuşan teyzesini de yanına alarak "oyun yeni başlıyor" dedi.
Ceset Engin'de mi?
Herkes Çınar'ın öldürdüğü Zafer'in cesedini Merdan'ın aldığını sanırken, bu bölümde herkes şaşkına döndü. Merdan'ın da cesedin peşinde olduğu ortaya çıkarken, sürpriz Engin'in Çınar'a gönderdiği düşünülen görüntülerde çıktı. Halasının kendisine satın aldığı ikinci el telefonu kurcalayan Çınar, neye uğradığını şaşırdı.