660 lirayı geçen gram altın için bomba tahmin! Tarih veren İslam Memiş '750 lira olacak' dedi

Ekim ayına 500 lira, Kasım ayına 550 liradan giriş yapan altın fiyatları için yükseliş hız kazandı. Gram altın 679 lirayı görerek tarihi zirvesini tazelerken, ons altın hafta içi 1877 dolar düzeyini test ederek son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş hem ons altın hem de gram altın üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Abone ol

2021 yılına 454 liradan giriş yapan gram altın, haftayı 668 liradan kapattı. Bu yükseliş 214 lira kazanca işaret ederken, gram altın yatırımcısı bu 11 aylık dilimde yaklaşık yüzde 50'lik bir kar elde etti.

Uzunca bir süre dar bantta dalgalanan ons altın, Kasım ayı Fed toplantısının ardından önce 1800 dolar psikolojik bandını kırdı ardından 1850 dolar seviyesini aşarak hafta içi son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 1877 dolar düzeyini test etti. Ons, haftayı ise 1847 dolar düzeyinden kapattı. Ons altın, genişlemeci para politikalarından dönüş sinyalleri veren Fed'in baskısı altında bulunuyor. Ons, 2021 yılına 1900 dolar düzeyinden giriş yaparken, kayıp yüzde 3 olarak dikkat çekiyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak, 2021 ve 2022 altın tahmini yaparken, gram altın fiyatları için önemli olan ons altın üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Ons altın fiyatlarının 1857-1870 dolar arasında sıkıştığını belirten İslam Memiş, "1850 dolar seviyesini 1880 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramıyor ons altın. Altın tarafında bir baskılanma bekliyorum. Kısa vade için 1825 hatta 1818 dolar seviyesine kadar bir gerileme mümkün olabilir" dedi.

Dolar endeksinde güçlü duruşun sürdüğünü belirten İslam Memiş, "Dolar endeksindeki güçlü duruşun etkisiyle ons altın baskılanıyor. Enflasyona dair kafa karıştıran açıklamalar geliyor Fed üyelerinden. Aslında ons altın enflasyon ile ilgili yeni bir haber akışını bekliyor" diye konuştu.

IMF'inde kalıcı bir enflasyona vurgu yaptığını belirten uzman isim, "Tabi enflasyonun olduğu yerde altın fiyatları üzerinde enflasyon fiyatlaması yeni başlıyor. Ancak ons altın 1818 dolar seviyelerine kadar geri çekilmedikçe bu yükselişlerin süreceğini düşünmüyorum" dedi.

"Önümüzdeki dönemde altın 1960 dolara doğru yönelebilir"

Yıla 1898 dolar seviyesinden başlayan ons altın için Fed odaklı seyrin sürdüğünü belirten Memiş, "Altın, dolar endeksindeki seyir, varlık alımları ve Fed'in olası faiz artırma beklentileri ile baskı altında. Ancak önümüzdeki aylarda 1920-1960 dolar aralığına doğru bir atak görebilir" açıklamasında bulundu.

1800 dolar ve altına sarkmaların ons altın için orta ve uzun vadede kalıcı olamayacağını savunan İslam Memiş, "2021 yıl sonuna kadar enflasyonu fiyatlayan bir ons altın olabilir" dedi.

Hem dolar kuru hem de ons tarafındaki yükselişten ivme kazanan gram altın fiyatları da değinen İslam Memiş, "Gram altın yatırımcısını yine sevindirdi. Gram altın alanlar 2021 yılında da güldü. Geçen yıl yüzde 68 civarında değer artışı yapan gram altın, bu yıl yüzde 50 prim yaptı" diye konuştu.

"Sadece 11 ayda gram altın 223 lira kazandırdı"

Yıla 450 lira düzeyinde giriş yapan gram altın fiyatının 674 lira ile zirve yaptığını belirten uzman isim, "11 ayda 223 liralık bir getiri oldu. Bu çok ciddi bir getiri oldu. Gram altın hem dolardan hem ons tarafından destek görüyor. Ancak son zamanda dolardan daha fazla destek gördü. Bununla beraber tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü" dedi.

Gram altın fiyatları için bu seviyelerin kısa vadede kalıcı olamayacağını savunan İslam Memiş, "Gram altın fiyatları için bir teknik düzeltme söz konusu olabilir. Özellikle döviz kurlarında yaşanacak aşağı yönlü düşüşler gram altın için kademeli düşüşleri beraberinde getirebilir" diye konuştu.

Gram altın için aşağıda 630-615-600 lira seviyelerinin öne çıktığını belirten İslam Memiş, "Gram altın alınır mı diye soranlar var. Bu tarihi zirve seviyeler panik alımı yapmak için çok uygun değil. Sabırla bekleyen vatandaşların ilerleyen dönemde belirttiğim seviyelerden alma imkanı bulabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

"2022 yılında gram altın 750 lira olabilir" İslam Memiş, gram altın fiyatları için şuanda bir köpük oluştuğunu belirterek, "Gram altın fiyatları için teknik olarak bir düzeltme hareketine ihtiyaç var. Ancak 2022 yılını biraz daha orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurursak gram altın fiyatları için 750 lira söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.

Elinde altın bulunduranların yatırımcıların satış için acele etmemesi gerektiğini savunan İslam Memiş, "Önümüzdeki yıl yükseliş trendi sürebilir. Bu dönemde yüzde 40 civarında bir getiri öngörüyorum" dedi.