Kış lastiği takmama cezası 2021 kaç para ne zaman başlıyor?

Havaların soğuması ve kış aylarının başlaması ile birlikte birçok sürücü kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, kimlere zorunlu ve kış lastiği takmama cezası kaç para oldu sorularının yanıtını arıyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Kış lastiği takmama cezası ise 835 lira olacak.

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Kış aylarının kendini yavaş yavaş hissettirmesi, özellikle geceleri hava sıcaklarının düşmesi ile birlikte birçok sürücü kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, kimlere kış lastiği takmak zorunlu ve kış lastiği takmama cezası kaç para oldu sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Kış lastiği takmayan sürücüler ise 835 lira para cezası ödeyecek.

Kış lastiği ne zaman takılacak, zorunlu mu: Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Uygulamada kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

2021 Kış lastiği fiyatları:

Araç sahipleri kışın kendini hissettirmesiyle birlikte kış lastikleri fiyatlarını araştırmaya başladılar. Şu an için en uygun lastik fiyatı 325 TL olurken fiyatlar 5.000 liraya kadar çıkabilmektedir. Tabi bu fiyat 2021 yılı için geçerli olmaktadır. 2022 yeniden değerleme oranı belirlendiğinde kar lastiği fiyatına da güncelleme gelecektir.

Kış lastiği neden önemli: Lastik Uzmanı Hakan Sevimli'ye göre, "Kış lastiğinin en büyük özelliği yola tutunmasının yüksek olması. Özellikle kış koşullarında kar ve ıslak zeminde bu lastiklerin vakumlu yapısı itibarıyla zemine daha iyi tutunmasını sağlıyor. Bu da araçların fren mesafesini daha kısa sürede yapmasını sağlıyor."