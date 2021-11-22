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Öğretmenler günü kampanyaları 2021 24 Kasım indirimleri

Öğretmenler günü kampanyaları 2021 24 Kasım indirimleri

Bilgi ve birikimi ile yolumuza ışık tutan öğretmenlerimizin en özel günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü çarşamba günü kutlanacak. Bu özel gün için birçok marka ve şirket 24 Kasım kampanyası yaptığını duyurdu. Peki 2021 24 Kasım öğretmenler günü için kampanyalar ve indirimleri neler?

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Öğretmenler günü ne zaman, 24 Kasım hangi güne denk geliyor araştırmaları hızlandı. Yolumuza her daim ışık tutan; bilgi ve birikimi ile bizi aydınlatan öğretmenlerimizin en özel günü olan 24 Kasım bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Bu anlamlı ve özel gün için birçok marka ve firma indirim haberlerini duyurdu. Peki 24 Kasım'da indirim ve kampanya yapan şirketler, markalar hangisi? 24 Kasım kampanyaları listesi 2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü 2016'dan beri sürdürdüğü "Öğretmenler Günü Kampanyası"nı bu yıl da uygulamaya koyacak.

Bu kapsamda 24-30 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerini yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Trendyol 23-26 Kasım tarihleri arasında Efsane günler indirimlerini duyurdu. 

LC Waikiki, geçen sene 20-24 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin çocuk ve yetişkin ürünlerinde yapacakları tüm alışverişlerde % 30 indirim uygulamıştı. Fakat bu sene LC Waikiki henüz bir kampanya açıklamasında bulunmadı. Konuyla alakalı  gelişmeler bekleniyor.

De Facto öğretmenler günü indirimleri için internetten sitesinden indirim yapılacağına dair açıklamayı şu şekilde duyurdu;

"Öğretmenler Günü kampanyası kapsamında bu platformlarda çok sayıda fırsat ürünü ön plana çıkmaktadır. Önemli olan kaliteli alışverişi uygun fiyata yapabileceğiniz bir marka tercih etmenizdir. Bunun için DeFacto mağazalarını ziyaret edebilir, aradığınızı kolayca bulabilirsiniz."

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