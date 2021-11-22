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The Guardian yazdı! YPG, tutuklu IŞİD’lileri 8 bin dolara serbest bırakıyor

The Guardian yazdı! YPG, tutuklu IŞİD’lileri 8 bin dolara serbest bırakıyor

SURİYE'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 10 bin IŞİD bağlantılı radikal İslamcı terörist olduğundan şüphelenilen insanın tutulduğu hapishanelerden sorumlu olan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) para karşılığında tutukluları serbest bıraktığı belirtildi. Guardian'ın haberine göre serbest bırakılma formlarında tutuklular 8 bin dolar karşılığında serbest kalabiliyor.

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PKK'nın Suriye kolu YPG'nin IŞİD'lilerin tutulduğu hapishanelerden sorumlu olan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) para karşılığında tutukluları serbest bıraktığı belirtildi. The Guardian'ın haberine göre, serbest bırakılma formlarında tutuklular 8 bin dolar karşılığında serbest kalabiliyor.

Parayı ödeyip, 'bölge dışına çıkacağım' formu imzalıyorlar

Ödeme yaptıktan sonra serbest kalan tutukluların tekrar bir silahlı organizasyona katılmayacağı ve Suriye'nin DSG kontrolündeki bölgelerinden çıkacağına dair bir kağıt imzaladığı belirtildi.

Hapisten para verip çıktıktan sonra Türkiye'ye geldiler

The Guardian'a konuşan iki eski IŞİD savaşçısı, serbest kaldıktan sonra aileleriyle buluşup önce İdlib'e, oradan da sınırı geçip Türkiye'ye geldiklerini belirtti. Teröristler, aileleriyle otoritelerden saklanarak Türkiye'de yaşadıklarını dile getirdi.

SDG, belgelerin sahte olduğunu ve böyle bir uygulamalarının bulunmadığını iddia etti. YPG'nin para karşılığı serbest bıraktığı IŞİD'lileri, otobüslerle Türkiye sınırına doğru taşıdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. 

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