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HDP'lilerle kol kola görüntülenen AK Partili Veysel Yağmur'a Fatih Altaylı'dan sert tepki

HDP'lilerle kol kola görüntülenen AK Partili Veysel Yağmur'a Fatih Altaylı'dan sert tepki

AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur'un, HDP'li yöneticilerle Bismil'de kol kola açılış gerçekleştirmesiyle ilgili yazı kaleme alan Fatih Altaylı, "Batı’da HDP’yi terörist ilan edip, Doğu’da kol kola gezmek açıkça vatandaşı kandırmak demek." dedi.

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AK Parti Bismil Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ramazan Yıldız'a küfür ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, bu kez de HDP'nin açılışına katılmasıyla gündemde.

Yağmur'un HDP’lilerle kol kola çekilen fotoğrafı tepkilere neden olurken bu görüntüler HDP İl Binası önünde 800 günden fazladır evlat nöbeti tutan anneleri üzdü.

Eleştirilerin odağındaki ismi Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında değerlendirdi. AK Parti'nin Millet İttifakı'nı HDP üzerinden terörle işbirliği yapmakla suçladığını hatırlatan Altaylı, "Doğu'da dost Batı'da düşman" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Disipline verirler diye 3 gün bekledim"

"Bu açılışı kim yaptı biliyor musunuz! AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur. Şaka yapmıyorum. Her yerde yazıldı zaten, şakalık tarafı yok.  Açılışta AK Partili İlçe Başkanı “Baş Konuk”.

Mahzur var mı! Bence yok. Keşke tüm partiler birbirlerine karşı bu kadar nazik olsalar. Mahzur var mı! Bence var. Batı’da HDP’yi terörist ilan edip, Doğu’da kol kola gezmek açıkça vatandaşı kandırmak demek. Peki niye üç gün bekleyip dördüncü gün yazdım.

Hani belki ilçe başkanı bunu kafasına göre yapmıştır ve parti hemen kendisini disipline verir diye. Vermediklerine ve ses çıkarmadıklarına göre politika bu. Sanki eyalet sistemine geçilmiş gibi. Allah kabul etsin!"

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