ABD Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını Yunanistan'a veriyor!

ABD'den Türkiye'ye bir ihanet daha... Neredeyse her hafta Yunanistan ordusuyla tatbikat yapan ABD'nin, Türkiye'nin satın aldığı F-35'lerin Atina'ya verilmesi için Senato'da hızlı bir oylama yapabileceği belirtildi.

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Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor. Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez tarafından bir tasarı sunuldu.

Türkiye düşmanı Menendez tasarı hazırladı

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Bob Menendez'in Haziran ayında gündeme getirdiği ABD-Yunanistan savunma işbirliği tasarısı, artık ABD Senatosu'nda inceleniyor. 'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021' başlıklı yasa tasarısı, ABD savunma bütçe paketine (NDAA) bir değişiklik olarak dahil edildi. Bu gelişme tasarının hızlı oylanmasına zemin hazırlayabilir.



Şükran Günü'nden sonra oylama yapılabilir

Şimdi savunma bütçesi paketinin Şükran Günü haftasının ardından Senato genel kurulunda oylanması bekleniyor. Bunu, Parlamento ve Senato arasında önceden belirlenmiş müzakere izleyecek ve bu süreç boyunca iki organın kendi versiyonları tek bir nihai metinde birleştirilerek, yasa haline gelecek.

13 adımlı ABD-Yunan anlaşmasının 7. maddesine dikkat!

Tasarıya göre, ABD Kongresi, Yunanistan'ın Rus teçhizatına olan mevcut bağımlılığından kurtulmasına yardım etmenin ABD'nin çıkarına olduğunu düşünüyor. Bu kapsamda 2022-2026 yılları arasında Atina'ya yıllık 25 milyon dolarlık askeri yardım yapılması öngörülüyor.

13 adımlı Atina-Washington savunma işbirliğinin ise 7'nci adımı dikkat çekici. Doğrudan Türkiye'nin satın aldığı F-35'leri içeren kısımda şu ifadeler kullanıldı: "ABD, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını, Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılması sonucu üretilen ancak Türkiye'ye teslim edilmeyen uçakları da içerecek şekilde desteklemelidir."