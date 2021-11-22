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Libya sahilinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi

Libya sahilinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Libya Görev Grubu Komutanlığınca sağlanan eğitim ve destek sonucunda Libyalı askerlerin, 2. Dünya Savaşı'ndan kalan sualtı mayınını imha ettiğini bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Libya sahilinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen "Demirli Kontak Mayın", Libya Deniz Kuvvetleri Orta Sektör Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, SAS timinin nezaretinde imha edildi.

Paylaşımda, "Libya Görev Grubu Komutanlığınca sağlanan eğitim ve askeri danışmanlık desteği sonucunda, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından ilk kez sualtı mayın imhası gerçekleştirilmiş oldu." ifadesi kullanıldı.

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