Günlük 900 TL kazanıyorlar! Dededen miras kaldı: Edirne ve Hatay'a Fransa'dan sipariş yağıyor

Anadolu'nun pek çok şehrinde yapılan kurbağa (anura) avcılığında Edirne ve Hatay başat kentlerden sayılıyor. Edirne'de kış mevsiminde gündüz Hatay'da ise gece avcılığıyla yakalanan kurbağalar ihracat kalemleri arasında yer alıyor.