Günlük 900 TL kazanıyorlar! Dededen miras kaldı: Edirne ve Hatay'a Fransa'dan sipariş yağıyor
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bin bir zahmetle toplanan anuralar, Avrupa mutfaklarındaki menülerde yerini alıyor.
Anadolu'nun pek çok şehrinde yapılan kurbağa (anura) avcılığında Edirne ve Hatay başat kentlerden sayılıyor. Edirne'de kış mevsiminde gündüz Hatay'da ise gece avcılığıyla yakalanan kurbağalar ihracat kalemleri arasında yer alıyor.
Yeni nesil avcılar meşakkatli avcılıkta ustalığını babalarından öğrendi.
Avcılar çeşitli nedenlerle azalan kurbağa popülasyonuna rağmen mesleği sürdürmek adına mücadelelerine devam ediyor.
Edirne'de çeltiğin yoğun olarak yetiştirildiği İpsala ve Meriç ilçelerinde tarla ile sulama kanallarından avcılar tarafından toplanan kurbağalar Avrupa mutfaklarının menülerinde yer buluyor.