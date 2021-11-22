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Günlük 900 TL kazanıyorlar! Dededen miras kaldı: Edirne ve Hatay'a Fransa'dan sipariş yağıyor

Günlük 900 TL kazanıyorlar! Dededen miras kaldı: Edirne ve Hatay'a Fransa'dan sipariş yağıyor

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bin bir zahmetle toplanan anuralar, Avrupa mutfaklarındaki menülerde yerini alıyor.

Günlük 900 TL kazanıyorlar! Dededen miras kaldı: Edirne ve Hatay'a Fransa'dan sipariş yağıyor

Anadolu'nun pek çok şehrinde yapılan kurbağa (anura) avcılığında Edirne ve Hatay başat kentlerden sayılıyor. Edirne'de kış mevsiminde gündüz Hatay'da ise gece avcılığıyla yakalanan kurbağalar ihracat kalemleri arasında yer alıyor.

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Günlük 900 TL kazanıyorlar! Dededen miras kaldı: Edirne ve Hatay'a Fransa'dan sipariş yağıyor

 Yeni nesil avcılar meşakkatli avcılıkta ustalığını babalarından öğrendi. 

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Günlük 900 TL kazanıyorlar! Dededen miras kaldı: Edirne ve Hatay'a Fransa'dan sipariş yağıyor

Avcılar çeşitli nedenlerle azalan kurbağa popülasyonuna rağmen mesleği sürdürmek adına mücadelelerine devam ediyor.

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Günlük 900 TL kazanıyorlar! Dededen miras kaldı: Edirne ve Hatay'a Fransa'dan sipariş yağıyor

Edirne'de çeltiğin yoğun olarak yetiştirildiği İpsala ve Meriç ilçelerinde tarla ile sulama kanallarından avcılar tarafından toplanan kurbağalar Avrupa mutfaklarının menülerinde yer buluyor.

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