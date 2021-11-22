Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan flaş asgari ücret açıklaması! Market raflarına bakın gelin

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2022'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili olarak, "Görüşmeler 15 gün sonra başlayıp aralık ayının 31'inde bitecek. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 günü ya da 15 günü içerisinde bunu imzalayalım” diye konuştu.

Abone ol

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yapılacak toplantı öncesi sürpriz çıkış. 7 milyonu aşkın insanla ilgili pazarlık süreci yaşanacağını belirten Atalay, "Görüşmeler 15 gün sonra başlayıp aralık ayının 31'inde bitecek. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 günü ya da 15 günü içerisinde bunu imzalayalım” diye konuştu. Ergün Atalay şöyle konuştu:

7 milyon insan bununla geçiniyor, daha doğrusu geçinemiyor

- Asgari ücret, bundan 45 sene evvel kurulduğunda belirleme ücretiydi. Devlet, ‘Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın' diyor. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İcrayı, evlenmeyi, boşanmayı ilgilendiriyor. Bu, son yıllarda geçim ücreti oldu. 7 milyona yakın insan bununla geçiniyor. Daha doğrusu geçinemiyor.

45 senede 5 sene katılmışız verilen ücrete!

- Belirleme için 15 kişilik bir kurul çalışıyor. Bu kurulun yapısına itirazım var. Bu kurul, 12 Eylül'den kalan anti demokratik bir kurum. 5 hükümet, 5 işveren, 5 de bizim kanadımızdan katılım olacak. Kasım ayında, buraya katılacak 5 kişiyi tespit edip kamuoyuna açıklıyoruz. Biz, 45 senede 5 kez katılmışız bu verilen ücrete. 40 sene katılmamışız.

Bu sene 45 seneye bedel bir sene

- Bu sene 45 seneye bedel bir sene. İnsanların alım gücü düştü. Fiyatlar ortada. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Toplumu tebessüm ettirecek, büyük bölümünü mutlu edecek bir rakam olması lazım.

‘Vatandaş bugün aldığını aynı fiyata yarın alamıyor’

- Hükümet ve işveren uygun bir rakam getirirlerse arzumuz, masa başında imzalayalım gitsin. Uygun bir rakam gelmezse buna katılmayız. Millet geçinmekte zorlanıyor. Bırakın bir ayı, 15 gün bile geçinemiyor. Pazardaki, marketteki tabloyu herkes biliyor. Bugün aldığını aynı fiyata yarın alamıyor. Yarın aldığını öbür gün alamıyor.

Pazar ve marketteki fiyatlara göre bir rakam getirsinler

- Rakamları yaşayan herkes biliyor. Ben de biliyorum, ülkeyi yönetenler de biliyor. İşçi çok iyi biliyor. Onla evini döndürmeye çalışıyor. Pazar ve market raflarında 50 liraya aldığın, 10 gün sonra 70 lira oluyor. Bu tabloyu göz önüne alarak bize bir rakam getirsinler. Biz, 15'in 3'te 1'iyiz. 3'te 2'si işveren ile hükümet.

Herkesin bir rakamı var ama...

Toplumun taleplerini ülkeyi yönetenler dikkate alsın. Kamuoyunda siyasi partinin biri ‘4 bin olsun’, biri ‘4 bin 200 olsun’ diyor. Sendikamızın biri ‘5’, diğeri ‘7 olsun’ diyor. Herkesin bir rakamı var. Ama biz masadayız. Masada olanlar daha dikkatli davranmak mecburiyetinde. İyi bir netice ile bitmesi için gayret sarf ediyoruz.