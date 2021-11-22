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Hulusi Akar'dan tepki: Yunan mağdur Türkiye saldırgan algısı!

Hulusi Akar yaptığı açıklamasında "Yunanlı yetkililer Yunanistan mağdur Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyor" diyerek Yunanistan'ın politikasına sert tepki gösterdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın saldırgan söylem ve eylemlerde bulunduğunu belirterek “Yunan yetkililer sanki Türkiye’nin Yunanistan’a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak ‘Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan’ algısı oluşturmaya çalışıyor.” dedi.

Yunanistan'ın göçmen botlarını batırmaya çalıştığını hatırlatarak "İnsan haklarından bahsediliyor. O videolarda Yunan Sahil Güvenliğin nasıl botlarını deldiği, ateş ettiği görülüyor. Büyük bir insanlık suçu. Bunu görmek dahi insanı kahrediyor. Olayları Türkiye'ye çevirmek ahlaki, hukuki gerçekçi değil." dedi.

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