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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 zafer yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 zafer yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuruluşundan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemimizde tuttuk. Kadın Kolları Gençlik Kolları olarak Türkiye’deki siyasi gidişatı biz farklı bir konuma getirdik. Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluşundan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemimizde tuttuk. Kadın Kolları Gençlik Kolları olarak Türkiye’deki siyasi gidişatı biz farklı bir konuma getirdik. Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı'na telefon bağlantısıyla katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın kolları Başkanı Ayşe Keşir'in ev sahipliği yaptığı programda telefonla salondakilere seslenen Erdoğan, "Değerli il başkanları sizleri haftanın ilk gününde en kalbi duygularla selamlıyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra yapılacak Kabine Toplantısı’nda tüm gelişmelerin ele alınacağını, atılacak adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Kadın Kolları’nın parti içindeki öneminden bahseden Erdoğan, "Kuruluşundan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemimizde tuttuk. Kadın Kolları, Gençlik Kolları olarak Türkiye’deki siyasi gidişatı biz farklı bir konuma getirdik. Sizlerle kadın kolları olarak yaptığınız üyelerle, inşallah 2023’ü çok daha farklı bir konuma taşıyacağız. Diyarbakır, Van, Muş annelerini de çok daha onurlu hale getireceksiniz. Özellikle kadınlarımızın, cennetin annelerin ayakları altına serildiği bir medeniyet içinde çalışmayı sürdürmesi büyük önem arz ediyor. Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır” dedi.

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