Türkiye konut fiyatlarında yine zirvede IMF raporuna yansıdı

IMF, 58 ülkedeki konut fiyatlarını inceledi. Türkiye, reel kredi büyümesinin en yüksek olduğu ülke olurken, konut fiyat artışında ise ikinci sırada yer aldı.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ve en fazla düştüğü ülkeleri sıraladı.

IMF Küresel Konut İzleme Raporu 2020 yılı dördüncü çeyrek verilerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke yüzde 17.1’lik artışla Lüksemburg oldu.

58 ülkeyi kapsayan rapora göre, Türkiye yüzde 14.9’luk artışla ikinci, Yeni Zelanda ise yüzde 13’lük artışla üçüncü sırada yer aldı.

Almanya’da yüzde 8.7 Avusturya’da yüzde 8.8 ve Portekiz’de yüzde 9 artış görülürken, konut fiyatlarının en çok gerilediği ülke yüzde 4.4’lük düşüşle Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 3.5’lik gerilemeyle Hindistan BAE’yi takip etti.

Kredi büyümesinde birinci olduk

Türkiye’de konut fiyatlarının söz konusu dönemde yükselmesinin nedeni düşük faiz kampanyasıyla kredi büyümesinin artması oldu.

Kamu bankaları önderliğinde tarihi dip seviyelere çekilen konut kredisi faizleri talebi canlandırmış ve fiyatları yükseltmişti.

Bu durum IMF verilerine de yansıdı. 2020 yılında, 55 ülke arasında reel konut kredisi büyümesinde Türkiye yüzde 15.3’lük artışla birinci sırada yer aldı. Rusya yüzde 13 ile ikinci, Sırbistan yüzde 11.1 ile üçüncü oldu. Kredi büyümesinin en çok yavaşladığı ülke ise yüzde 6’lık düşüşle İrlanda oldu.

Son 20 yılın rekoru

IMF Küresel Konut Fiyat Endeksi 2020 yılı dördüncü çeyrek itibariyle tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. 2000 yılının 100 olarak kabul edildiği endeks, 2020’un dördüncü çeyreğinde 167.2’yi görerek rekor kırdı.

Konut fiyatları Rusya’da yüzde 9.1, Kanada’da yüzde 10.7, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 7.8, Fransa’da yüzde 6, İngiltere’de yüzde 5.9, Çin’de ise yüzde 2.2 artış gösterdi.