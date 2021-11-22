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Kendi kanıyla kocasının vurduğunu yazmıştı! Ragıp Canan davasında şoke eden karar!

Kendi kanıyla kocasının vurduğunu yazmıştı! Ragıp Canan davasında şoke eden karar!

Zeytinburnu'nda eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanık Canan'ın 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Kocası tarafından 5 el ateş edilerek yaralanan Nurtaç Canan davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ragıp Canan'ın 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Nurtaç Canan mahkeme heyetine beni öldürmesi mi lazımdı deyip ağlayarak tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Zeytinburnu’nda 4 Haziran 2020’de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan Nurtaç Canan öleceğini düşünerek kanıyla yere "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" yazmıştı.

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