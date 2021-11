Netflix'in yıldız oyuncusu Joey Morgan hayatını kaybetti.

Dünyanın en çok izlenen dizi ve film platformu Netflix'in yıldız oyuncuları arasında yer alan 28 yaşındaki Joey Morgan hayatını kaybetti.

Netflix'te yayınlanan Scouts Guide to the Zombie Apocalypse filminin yıldız ismi Joey Morgan henüz 28 yaşındayken hayatını kaybetti. Menajeri Morgan'ın ölüm haberini doğrularken bunun herkes için bir şok olduğunu söyledi. Dün hayatını kaybettiği açıklanan ünlü oyuncu Joey Morgan'ın nasıl öldüğüne dair bir detay verilmezken, acılı ailesine saygı gösterilmesi istenildi.



Acı haberi film yapımcısı Christopher Landon duyurdu. Landon, Morgan'ın ilk filmi Scouts Guide to tohe Zombie Apocalypse'nin yazarı ve yönetmeniydi. Morgan'la çekilmiş görüntülerini paylaşan Landon mesajında "Joey benim hayatıma 9 yaşında girdi. Eğlenceli, zeki ve düşünceli biriydi. Kalbimi kıran acı haberi bugün aldım. Onu onurlandıracağım" diye yazdı.



Son projesi Max Reload and the Nether Blasters olmuştu

Haber Global'de yer alan habere göre; 2015'teki Scout's Guide to the Zombie Apocalypse'teki Augie Foster rolüyle başlayan Joey Morgan ayrıcı TV filmi Detour ve Compadres'te oynamıştı. Chiaco Med'in bir bölümüne konuk oyuncu olarak katıldıktan sonra Flower filminde yer aldı. 2018'de Camp Manna'da boy gösteren genç oyuncu, ertesi yıl Critters: A New Bing'de Christopher rolünü oynadı. Son film projesi ise 2020 yapımı Max Reload and the Nether Blasters oldu.