Medya oynatıcısı Winamp yeni tasarımıyla geri dönüyor

Medya oynatıcısı Winamp, yenilenen tasarımıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Winamp'in popüler müzik ve podcast servisi Spotify benzeri bir dinleme platformu olacağı iddia ediliyor.

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Winamp, yenilenerek müzik piyasasına dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Winamp, web sitesini ve logosunu yeniledi. Spotify benzeri bir müzik dinleme platformu olacağı iddia edilen Winamp'in sitesinde "müzik, podcast, radyo istasyonu, sesli kitap ve diğer içerik yaratıcılarını ve tüketicilerini bir araya getiren ses meraklıları için tek durak olacağı" ifadesi yer aldı ve "Yeni nesil için Winamp'ı inşa ediyoruz. Winamp sadece güncellenmekle kalmadı, tamamen yeniden düzenlendi" denildi.

1997'de hizmet veremeye başlayan ve 2013 yılında durdurulan Winamp'ın eski sürümleri, halihazırda kullanılabiliyor.

Ocak 2014'te Radionomy şirketi Nullsoft şirketinin hisselerini, Winamp ve Shoutcast'ı satın alarak Winamp'in devam edeceğini açıkladı. Şirket 2019'da Winamp 6'yı yayınlamak istedi ancak bu planlar hayata geçirilmedi.