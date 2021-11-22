BIST 1.751
DOLAR 11,28
EURO 12,68
ALTIN 659,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ağrı'da araçlar çarpıştı hurdaya döndü! 4 aylık hamile Elif öldü: Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ağrı'da araçlar çarpıştı hurdaya döndü! 4 aylık hamile Elif öldü: Yaralılar var

AĞRI'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden, 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Elif Günakın (38), hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de ağır yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ağrı- Erzurum kara yolunda meydana geldi. Eleşkirt ilçesine doğru giden E.A. (63) yönetimindeki 06 DH 0312 plakalı otomobil ile Elif Günakın'ın kullandığı 04 AAK 048 plakalı otomobil, hastane kavşağında çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 4 aylık hamile olan Elif Günakın hayatını kaybetti.

Yaralanan E.A. ile eşi M.A. (58) ve kızı A.A. (22), sağlık ekiplerince ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolu daha sonra kontrollü olarak yeniden açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Günlük 900 TL kazanıyorlar! Dededen miras kaldı: Edirne ve Hatay'a Fransa'dan sipariş yağıyor
Foto Galeri Günlük 900 TL kazanıyorlar! Dededen miras kaldı: Edirne ve Hatay'a Fransa'dan sipariş yağıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracı çarpıştı! 9 yaralı var
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracı çarpıştı! 9 yaralı var
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Ümit Özdağ faturayı iktidara kesti! Ayşegül'ün katili sığınmacıları dolduran iktidardır
Ümit Özdağ faturayı iktidara kesti! Ayşegül'ün katili sığınmacıları dolduran iktidardır
AK Parti'den cemevi ziyareti Alevilerin sıkıntılarını dinledi
AK Parti'den cemevi ziyareti Alevilerin sıkıntılarını dinledi
Erzurum'da depremde evi hasar gördü: Korkumuzdan evimize giremiyoruz
Erzurum'da depremde evi hasar gördü: Korkumuzdan evimize giremiyoruz
İBB'de İstanbul'un ilçelerinin bütçesi görüşüldü En çok pay Esenyurt'un oldu İşte ilçe ilçe liste
İBB'de İstanbul'un ilçelerinin bütçesi görüşüldü En çok pay Esenyurt'un oldu İşte ilçe ilçe liste
Medya oynatıcısı Winamp yeni tasarımıyla geri dönüyor
Medya oynatıcısı Winamp yeni tasarımıyla geri dönüyor
Çorum'da serviste 2 öğrenciyi öldüren eski muhtara 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Çorum'da serviste 2 öğrenciyi öldüren eski muhtara 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Akça Hatun'un babası kimdir Akça Hatun anne ve babası tarihte hain midir?
Akça Hatun'un babası kimdir Akça Hatun anne ve babası tarihte hain midir?
Polonya Başbakanı Morawiecki: Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya
Polonya Başbakanı Morawiecki: Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya