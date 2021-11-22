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İzmir'de korkunç olay! Alkollü yakalanınca götürüldüğü polis merkezinden çıkıp intihar etti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de korkunç olay! Alkollü yakalanınca götürüldüğü polis merkezinden çıkıp intihar etti

İZMİR'in Foça ilçesinde, 1.50 promil alkollü olarak yakalanıp, götürüldüğü polis merkezinde, hakkında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakılan Eren D. (23), bir saat sonra sokaktaki tabelada iple asılı helde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Eren D.'nin, Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda eğitimde olan ağabeyini ziyarete geldiği öğrenildi.

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Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 00.45'te, 'Huzur-Güven' denetimleri kapsamında, Barış Caddesi'nde yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları otomobil sürücüsü Eren D.'nin 1.50 promil alkollü olduğunu belirledi. Ehliyetine el koyulan Eren D., Foça Polis Merkezi'ne götürüldü. Eren D. hakkında TCK'nın 179/3'üncü maddesini içeren 'alkollü araç kullanmak' suçundan adli işlem başlatılmak üzere tutanak tutulup, 1128 TL ceza kesildi. Eren D., yarım saat sonra da serbest bırakıldı.

Eren D., serbest bırakılmasından 1 saat sonra, 194 Sokak'ta tabelada ip ile asılı halde ölü bulundu. İntihar ettiği belirlenen Eren D.'nin, ESKİ Elektronik Kartlı Sayaç Şubesi'nde çalıştığı ve Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda eğitimde olan ağabeyini ziyaret için kente geldiği öğrenildi.

Polis, Eren D.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı. Eren D.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

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