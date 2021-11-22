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Erzurum'da depremde evi hasar gördü: Korkumuzdan evimize giremiyoruz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da depremde evi hasar gördü: Korkumuzdan evimize giremiyoruz

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depremde Narman ilçesine bağlı Koçkaya köyünde yaşayan bir vatandaşın evi hasar gördü.

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Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesinde geçen Cuma günü meydana gelen 5,1 şiddetinde ki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde Narman ilçesine bağlı Koçkaya köyünde yaşayan Önder Akdemir ‘e ait ev hasar gördü. Depremin ardından evin her tarafında çatlaklar oluştu. Korkudan evlerine giremeyen Akdemir ailesi zarar gören evi için yardım istedi.

Önder Akdemir, “Bir çocuğumda yürüme özürlü. Şimdi korkumuzdan evimize giremiyoruz. En ufak bir seste yine deprem mi oldu diye kapıya koşuyoruz yetkililerden rica ediyorum bir an önce bize yardım etsinler, benim yapma imkanım yok. Kaymakamlığa müracaat ettim inşallah bir an önce yardım ederler bizde kış günü mağdur olmayız” dedi.

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