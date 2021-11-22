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İstanbul'da yangında yarı çıplak cesedi bulundu! Gerçek ortaya çıktı: Meğer...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yangında yarı çıplak cesedi bulundu! Gerçek ortaya çıktı: Meğer...

İSTANBUL Avcılar’da dün akşam meydana gelen ve evde silahla vurulmuş halde bulunan cesede ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

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Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Üner Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine giderek yangını kontrol altına aldıkları sırada çekyat üzerinde silahla vurulmuş yarı çıplak bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Cesedin Hasan Akay isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Ölen şahsın eşi Merve Betül Akay, eşinin evi ateşe verdiğini ve o sırada çocuğunu alıp dışarıya çıktığını söyledi.

Olayla ilgisi olmadığını iddia eden Merve Betül Akay, evden kaçtıktan sonra silah sesi geldiğini polis ekiplerine bildirdi. Karakola götürülen Akay, yapılan sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Eşinin eve gelen doktoru kıskandığını ve kocasının ruh sağlığının bozuk olduğunu ileten Akay, daha sonra evi ateşe vermek suretiyle ölümle tehdit edildiğini söyledi.


İtiraf etti
Maktul Hasan Akay’ın kendisine silah doğrultarak 'seni nerenden vurayım?' dediği esnada arbede çıktığını ve bu sırada silahı eşinden kaparak kafasına sıktığını itiraf etti. Sonra ise engelli oğlunu evden alarak komşusuna gittiğini bildirdi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından Merve Betül Akay, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

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