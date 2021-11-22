Akça Hatun kimdir tarihte Akça Hatun hayatı Akça Hatun aslında hain mi?

Sultan Alpaslan'ın hayatını ve başarılarını anlatan dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 3. bölümü ile ekrana gelecek. Sultan Alparslan'ın hayatı ve eşleri de merak konusu oldu. 2 evlilik yapan Sultan Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun diğer adıyla Aka Hatun'dur. Peki Sultan Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun kimin kızı, kaç çocuğu var?

Abone ol

TRT 1 ekranlarında bu akşam haftalardır merakla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam 3. bölümü ekrana gelecek. . Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ise merak edilenler arasında. Büyük Selçuklu devletinin siyasi yapısının anlatıldığı dizide Sultan Alparslan'ın hayatı da ilgiyle takip edilecek. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda ise deneyimli ve başarılı isimler yer alıyor. Uzun süredir ekranlarda olmayan Fahriye Evcen yıllar sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteri ile ekrana dönüyor. Dizide Alparslan'ı ise Barış Arduç oynayacak. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandıracak. Peki Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren ilk sultan olan Alparslan'ın eşleri kaç tane, kaç tane çocuğu var?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin konusu nedir: Dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alacak. Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

Çağrı Bey'in oğlu olan Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in yerine geçmiştir. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren sultandır. Bizanslılara karşı yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır.

Eşleri: Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın eşleri Aka Hatun, Seferiye Hatun'dur.

Çocukları: Sultan Alparslan'ın çocukları ise Muizzeddin Melikşah Tacüddevle Tutuş İzzeddin Arslan Argun Böri Bars Tuğrul Ayaz Togan Arslan Tekiş Ayşe Züleyha Fülane Hatun'dur.

Fahriye Evcen kimdir: 4 Haziran 1986 doğumlu olan Fahriye Evcen, Almanya’da dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Sarıçevre köyündendir.

Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü.

Tarihte Akça Hatun kimdir: Akça Hatun bilinen diğer adıyla Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşi. Sultan Alparslan Akça Hatun sonrası bir evlilik daha gerçekleştirmişti. Bu iki evlilikten toplamda Sultan'ın 12 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarının isimleri şöyle;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun