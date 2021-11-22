ABD'den çarpıcı itiraf: Uçak gemilerimizi kolaylıkla vurabilirler

Wall Street Journal gazetesi için bir makale kaleme alan ABD donanmasından emekli kaptan Jerry Hendrix, ülkesine ait uçak gemilerinin güvenlik zaafı olduğunu ve bu açığın onları Rus ve Çin füzelerine karşı savunmasız hale getirdiğini vurguladı.

Abone ol

ABD'li askeri uzman Jerry Hendrix, Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı makalede ABD'nin uçak gemilerinin güvenlik zaafı olduğunu ve söz konusu açığın onları Rus ve Çin füzelerine karşı savunmasız hale getirdiğini belirtti.

Amerikan savaş gemilerinin modern yeteneklerinin kıyıdaki hedeflere saldırma imkanı sağlamadığına dikkat çeken Hendrix, ABD'nin Çin ve Rusya ile rekabet edebilmesi için saldırı menzilini artırması gerektiğini ifade etti.

"Şimdi hem Çin hem de Rusya, uçak gemi gruplarını hedef bölgelere yaklaşma olasılığını önemli ölçüde zorlaştıran ve belki de tamamen dışlayan etkili savaş araçları elde etti" diyen Hendrix, gemi gruplarının kıyıya 1800 kilometreden daha kısa mesafeye yaklaşamadığını ve bu kıyıları gemilerde kullanılan F/A-18 avcı ve bombardıman uçakları için erişilemez hale getirdiğini vurguladı.

ABD'li uzman, yakın gelecekte uçak gemilerinin güvertelerinde insanlı veya insansız uzun menzilli uçakların görülmemesi halinde saldırı gruplarının Rusya ve Çin'i engelleme sürecini önemli ölçüde etkileyemeyeceğinin altını çizdi.