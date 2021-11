Türkiye ve BAE liderleri arasında tarihi toplantı

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, yeni bir bölgesel, ekonomik ve siyasi iş birliği dönemini başlatması planlanan tarihi bir toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.

TÜRKİYE'ye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan tarafından yıllar sonra yapılacak ziyarette yıpranan ilişkilerin onarılması ve ekonomik faaliyetlerin artması hedefleniyor. Toplantıda ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra bütün bir bölgenin siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında da olumlu katkılar yapabilecek başlıklar masada olacak.

Güçlü yatırımlar hedefleniyor

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki soğuk ilişkiler yaklaşık on yıldır yorum farklılıklarından kaynaklanıyor. Ancak her iki taraf da şimdi ilişkileri olumlu anlamda değiştirmek istiyor. İki ülke arasındaki iş birliğinin yeni bir ekonomik kalkınmaya yol açacağı bekleniyor. Abu Dabi sermayesinin halihazırda çevrimiçi market ve e-ticaret sektörleri ile elektrik üretimine yatırım yapması bekleniyor. BAE, Türkiye ile daha derin ekonomik bağları hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor. Kasım ayının sonunda Dubai'de iki ülke arasında ortak bir iş forumu da düzenlenecek ve her iki taraftan da iş dünyası bir araya gelecek.

Telefon diplomasisi Ülkeler arasındaki ilişki BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve ardından Erdoğan'ın Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilerleme kaydetti.

Geniş coğrafya için önemli

Türkiye ve BAE arasındaki iş birliği yeni bir ekonomik dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor çünkü BAE, Türkiye'ye benzer çeşitli ve açık bir ekonomiye sahip tek Arap ülkesi olarak biliniyor. Planlanan görüşmenin sadece Türkiye ve BAE'yi değil daha geniş bir coğrafyayı etkilemesi bekleniyor. Görüşmede geniş bir bölgede istihdam yaratacak yatırımlarda masada olacak.

Ticaret hacmi 9 milyar dolar

Şu anda Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ancak her iki taraf da bunu ikiye katlamayı hedefliyor. Görüşme tarihi yaklaştıkça geçmişteki görüş ayrılıklarına rağmen toplantıdan olumlu sonuçlar çıkacağına dair beklentileri ağırlık kazanıyor. Görüşme öncesinde BAE tarafının vurgusu ülkenin kurucusu Şeyh Zayed döneminden bu yana katılımcı projelere devam edildiği ve siyasi gerilimlerin BAE'nin yararlı projelere olan bağlılığını değiştirmediği yönünde.