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Belarus'tan tehdit gibi uyarı: Her an savaşa dönüşebilir

Belarus'tan tehdit gibi uyarı: Her an savaşa dönüşebilir

BELARUS ile Polonya arasında 'hibrid savaş' devam ederken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yaşananların gerçek bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

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BELARUS haber ajansı Belta, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun son haftalarda tansiyonun arttığı Avrupa Birliği (AB) - Belarus ilişkileri ile ilgili açıklamalarını kamuoyuna duyurdu.

Lukaşenko, "Biz, Polonya ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz, bu sorun savaşa dönüşebilir. Belarus, Avrupa Birliği'nden sınırda kalan 2000 mülteciyi kabul edip etmemeleri ile ilgili yanıtı bekliyor" dedi.

Avrupa Birliği'nin Minsk yönetimiyle iletişim kurmaktan kaçındığını dile getiren Lukaşenko, Polonya'nın iki ülke arasındaki demiryolunu kapatma tehdidi ile ilgili de "Bu plan geri tepebilir. Zira öyle bir durumda trenler Ukrayna'nın Donbass bölgesinden geçmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

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