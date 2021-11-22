Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından konuta talep artıyor

Geçen hafta yapılan faiz indirimi sonrasında kamu bankaları sıfır konutta faiz indirimi yaptı. Konutta faizin düşmesinin talebi arttırdığını belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Sıfır konutlar için kredi faiz oranları 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.20'ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29'a düşürdü" dedi.

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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indiriminin ardından kamu bankaları da sıfır konutta faiz indirimi yaptı. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yapılan faiz indiriminin konutlara fiyatlarına nasıl yansıdığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Özelmacıklı, "Sıfır konutlar için kredi faiz oranları 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.20'ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29'a düşürdü. Sıfır olmayan yani ikinci el konutlarda ise konut kredileri faiz oranları 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 olarak uygulanmaya devam ediyor" dedi.

"100 bin TL'de aylık 66 TL fark ediyor"

Bu indirimin 120 ay vadeli çekilen konut kredilerindeki farklarına da değinen Özelmacıklı, "Birinci el konutta 1.20 faiz oranı üzerinden aylık taksit 1576,80 TL iken toplam geri ödeme 189 bin 216 TL olarak gerçekleşiyor. İkinci el konutta ise faiz oranı 1.29 üzerinden aylık taksitler 1642,87 TL ve toplam geri ödemesi ise 197 bin 144 TL oluyor. 100 bin TL ve 120 ay çekilen bir kredide aylık fark yaklaşık 66 TL iken toplamda geri ödemede 7 bin 920 TL'lik bir fark söz konusu oluyor" şeklinde konuştu.

"Sıfır konut kriterleri değişiyor"

Bir konutun sıfır olup olmadığının tespitine yönelik farklı kriterlerin dikkate alınabildiğini ifade eden Özelmacıklı, "Bu konuda bankaların belirlediği farklı kriterler var. Örneğin yapının en fazla 5 yıllık olması, içinin boş olması ve hiç kullanılmamış olması, daha önceki edinme nedeninin satış olmaması ve satıcı olarak geçen kişinin arsa sahibi veya ruhsatta ismi yazan müteahhit ya da firma olması bekleniyor" diye konuştu.