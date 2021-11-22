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Eren Kış-7 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Kış-7 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

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Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ilinde 680 personel katılımlı 'Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatılmıştı.

Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ederken operasyondan güzel haberler gelmeye başladı.

Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

"TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE TÜFEKLER ELE GEÇİRİLDİ"
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir. Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 Kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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