Nijer'den dikkat çeken açıklama: Onları Türk SİHA'larıyla vuracağız

FAS, Cezayir, Ruanda ve Nijerya'nın ardından Afrika'da bir ülke daha Bayraktar TB2'lere talip oldu. Nijer de El-Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesini Türk SİHA ve zırhlı araçları ile verecek.

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TÜRKİYE, Nijer'e Bayraktar TB2 SİHA, eğitim uçağı HÜRKUŞ ve zırhlı araçlar satma konusunda anlaşma sağladı.

Nijer'in SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araçları komşu ülke Mali'den gelip saldırılar düzenleyen El-Kaide ve DEAŞ militanlarına karşı kullanması bekleniyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nijerli yetkililer bu ülkenin Türkiye'den SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araç satın alma planlarını teyit etti.

Yetkililerin, "DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız" çıkışında bulundukları öğrenildi.