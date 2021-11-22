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Zonguldak'ta yaşlı adamın kesik başı toprağa gömülü halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta yaşlı adamın kesik başı toprağa gömülü halde bulundu

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki yaşlı adamın kayıp başı cesedinin yaklaşık 300 metre yakınında toprağa gömülü halde bulundu.

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ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyünde ikamet eden 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başsız cansız bedeni önceki gece dağ yolunda bulunmuştu. Keleş'in başının bıçakla kesilerek olay yerinden taşındığı ortaya çıktı.

Gece boyu nöbet tutan komandolarla birlikte sabah saatlerinde arama çalışmaları genişletildi. Devam eden arama çalışmalarında yaşlı adamın kesik başı olay mahallinin yaklaşık 300 metre uzağında toprağa gömülü halde bulundu. Yaşlı adamın başını gömen şüphelinin elleriyle toprağı kazdığı ve kesik başı gömdükten sonra yapraklarla kapattığı belirtirdi.

Olayın failiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürürken bulunan kayıp baş otopsi için morga götürüldü.

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