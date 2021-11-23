Moldova ve Rusya arasında doğal gaz krizi!

Rusya'ya ait enerji şirketi Gazprom, Moldova'ya ait Moldovagaz'dan alacakların tahsil edilmemesi halinde ülkeye doğal gaz sevkiyatının durdurulacağını bildirdi.

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Rusya'ya ait enerji şirketi Gazprom, Moldovagaz'a geçmiş dönem alacaklarının ödenmesi için ihtar çekerek, Moldova'nın borçlarını ödememesi durumunda 48 saat içerisinde ülkeye doğal gaz sevkiyatının durdurulacağını belirtti. Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Moldova tarafının ödeme yapmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını aktardı.

"Çözüm üzerinde çalışıyoruz"

Kış döneminde Rusya'nın alacak talebi ve gaz kesme tehdidi üzerine Moldovagaz yöneticileri, Rus tarafıyla akşam saatlerinde bir görüşme yaptı. Moldovagaz Yönetim Kurulu Başkanı Vadim Chevan yaptığı açıklamada, şirketin ödeme yapamamasının nedeninin artan enerji fiyatlarından oluşan fark olduğunu ifade ederek, yarına çözüm üreteceklerini açıkladı. Chevan, "Gazprom tarafından bir ihtar aldık ve sorunun çözümü üzerinde çalışıyoruz. Bugün bu konu denetleme kurulu toplantısında ele alındı. Ekim ayından kasım ayının ortalarına kadar dolar kuru üzerinden bir fark oluştu" dedi.

Hükümetten yardım istendi

Konunun çözümü için Moldova hükümetinden mali destek beklediklerini ifade eden Chevan, "Moldovagaz olarak kısa sürede bir kredi alamayacağımız için hükümete mali destek başvurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Açık sübvanse edilecek"

Yarın hükümet temsilcileri ile bir araya geleceklerini aktaran Chevan, Moldova enerji şirketi Energocom tarafından kendilerine bir fon sağlanabileceğini ve bu açığın bu şekilde sübvanse edilebileceğini belirtti.