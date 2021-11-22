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Aydın'da şakacı hırsızlar polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da şakacı hırsızlar polisten kaçamadı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir derneğe ait yaklaşık 100 bin TL'lik malzemesini çalan hırsızlar 76 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından tespit edilerek yakalandı.

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AYDIN'ın Nazilli ilçesi Turan Mahallesi'nde bulunan bir derneğe bir hafta önce sabah saatlerinde giren hırsızlar laptop, fotoğraf makinesi, çok sayıda musluk ile lavabo bataryaları ve LCD televizyon gibi eşyaları çaldı. Maddi değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenilen eşyaları çaldıkları belirlenen hırsızların Nazilli Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekiplerinin tek tek incelediği 76 kameraya yakalanan görüntüsü ise pes dedirtti.

Birbirleri ile şakalaşarak yürüdükleri tespit edilen iki şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. 27 ayrı suç kaydı bulunan E.B. (25) ve 16 ayrı suç kaydı bulunan Y.K. (26), sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Azılı hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dernek binasından çalınan eşyalar arasında yer alan musluklar ise şüphelilerin sattığı Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesindeki bir hurdacıda ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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