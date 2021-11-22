Türkiye 22 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 361 bin 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 119 milyon 473 bin 872'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Kasım 2021 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 28 bin 935 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kovid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun" değerlendirmesinde bulundu.